Москва, 15 августа 2022, 13:47 — REGNUM Роскосмос ведет серийное производство межконтинентальных баллистических ракет «Сармат», заявил 15 августа глава госкорпорации Юрий Борисов на пленарном заседании форума «Армия-2022».
Он напомнил, что главное направление деятельности Роскосмос — это повышение оборонного потенциала России и укрепление ее безопасности.
Как сообщало ИА REGNUM, исследовательский центр имени М. В. Келдыша представит на международном военно-техническом форуме «Армия-2022» уникальные ионные и холловские двигательные установки для спутников.
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