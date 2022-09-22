Нью-Йорк, США, , 10:03 — REGNUM Министерство финансов США ищет международного экономиста-наблюдателя для анализа возможных эффектов от санкций для американского бизнеса. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на описание вакансии.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что «гуру» по санкциям должен помочь Вашингтону избежать ошибок для собственной экономики. Предполагается, что он будет «консультировать министерство финансов по вопросам влияния санкций на фискальную и денежно-кредитную политику, обменные курсы, финансовые рынки, банковское дело, инвестиции, внешнюю торговлю, энергетику, официальный долг и связанные с этим вопросы».

Эта работа предполагает зарплату в размере 150 000 долларов и требует совершенно секретного допуска. По данным агентства, поиск такого специалиста показывает стремление администрации Джо Байдена минимизировать последствия санкций для самих США.

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«Одна из задач экономиста по санкциям будет заключаться в том, чтобы избежать крупных экономических потрясений, подобных кризису на мировом рынке алюминия в 2018 году после того, как США ввели под санкции компании, связанные с российским олигархом Олегом Дерипаской», — указывает агентство.

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Как сообщало ИА REGNUM, после начала специальной военной операции по защите Донбасса Россия, по оценкам Bloomberg, стала мировым лидером по количеству введённых против страны санкций. Так, с февраля под ограничения попали 2778 российских объектов, их число выросло до 5530.