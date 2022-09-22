Нью-Йорк, США, , 08:45 — REGNUM Новые персональные и секторальные санкции против России, её руководства и организаторов референдумов в республиках Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей, как можно быстрее введёт Евросоюз. Об этом 21 сентября заявил на пресс-конференции в ходе Генассамблеи ООН глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

По утверждению Борреля, ЕС хочет привлечь «к ответу» Россию, ее политическое руководство, а также всех принимающих участие в организации референдумах на освобождённых территориях б. УССР и в республиках Донбасса и за якобы «другие нарушения международного права».

«Дополнительные ограничительные меры против России будут представлены максимально быстро в координации с нашими партнерами», — сказал он.

При этом глава дипломатии ЕС отметил, что главы МИД стран сообщества ещё не составили список попадающих под новые санкции и пообещал усиление военной помощи нацистскому киевскому режиму и новые санкции «персональные и секторальные».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Япония планирует расширить санкции против России через включение в санкционный список новых российских компаний, которые связанны с военной сферой.