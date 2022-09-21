Москва, , 15:53 — REGNUM Сегодня, 21 сентября, по состоянию на 15:30 мск ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 1,39%, до $91,88 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

Добыча нефти ptra

«Объявление частичной мобилизации в России вызывает опасения дальнейшей эскалации конфликта и возможности новых санкций против российских поставок энергоносителей.

На этом фоне нефтяные цены вновь подрастают. Данные от Американского института нефти показали меньший рост запасов, чем прогнозировалось.

Если сегодня данные от минэнерго США это подтвердят, рост котировок может продолжиться», — пояснил эксперт.

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