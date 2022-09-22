Москва, 22 сентября, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Торги по нефти 21 сентября закрылись снижением, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Bureau of Safetyand Environmental Enforcement Добыча нефти

Баррель нефти марки Brent подешевел на 1,10%, до $89,90. Цена упала с $93,46 перед оглашением решения ФРС США по ставке на фоне укрепления доллара и отчета по запасам нефти.

Согласно последним данным минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 1,14 млн баррелей (прогноз был +2,2 млн баррелей), до 430,77 млн баррелей.

Запасы бензина выросли на 1,57 млн баррелей (прогноз был — 450 тыс. баррелей) и составили 214,61 млн баррелей, дистиллятов — на 1,23 млн баррелей (прогноз был — 50 тыс. баррелей), до 117,25 млн баррелей.

По итогам дня рубль сдал позиции только доллару, поскольку он продолжил ралли после заседания ФРС США.

На заседании ФРС США повысила ставку в третий раз подряд на 75 базисных пунктов, до 3,00%–3,25% годовых. Следующее заседание ФРС США пройдет 1–2 ноября.

Сегодня, 22 сентября, на торгах в Азии баррель Brent стоит $90,10. Важной статистики не ожидается, поэтому нефтетрейдеры будут ориентироваться на динамику доллара США. До конца недели можно выделить диапазон $88-93.

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