Москва, , 08:10 — REGNUM На утренней сессии 21 сентября резко повысилась волатильность на фоне усиления геополитических рисков, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver.Владислав Антонов

Доллары США Дарья Антонова © ИА REGNUM

Курс доллара повышался до отметки 62,79 руб., а евро установил новый месячный максимум 62,20 руб. После открытия основных торгов рубль быстро восстановил потери, выйдя в плюс.

По итогам дня рубль закрылся в плюсе к основным валютам. Пара доллар/рубль повысилась на 0,15%, до 60,69 руб. Пара евро/рубль — на 0,74%, до 60,15 руб., фунт/рубль — на 1,59%, до 67.90 руб., юань/рубль — на 0,79%, до 8,57 руб.

Несмотря на новости о частичной мобилизации в России и распродажи на фондовом рынке, нацвалюта уверенно удерживает позиции против иностранных валют. Поддержку ей оказывают продажи валютной выручки экспортерами для налоговых выплат.

По итогам дня рубль сдал позиции только доллару, поскольку он продолжил ралли после заседания ФРС США. На заседании ФРС повысила ставку в третий раз подряд на 75 базисных пунктов, до 3,00%–3,25% годовых.

Следующее заседание ФРС США пройдет 1–2 ноября. По данным CME ожидается повышение ставки на 1,25 процентных пункта на двух оставшихся заседаниях ФРС в 2022 году, что предполагает еще одно повышение ставки на 75 базисных пунктов.

ФРС также подтвердил, что продолжится сокращение активов на балансе. Ежемесячно регулятор сокращает баланс на $47,5 млрд.

Сегодня, 22 сентября, рубль открылся снижением к доллару. К другим валютам он торгуется в плюсе. Индекс доллара повысился до 111,54 пунктов.

Техническая картина указывает на коррекцию по доллару и ее стоит ожидать ближе к открытию американской сессии.

Пары доллар/рубль и евро/рубль сохранят движение в своих диапазонах до конца недели с небольшим уклоном вверх. По доллару сопротивление находится на уровне 62,80 руб.

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