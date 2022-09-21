Москва, , 15:50 — REGNUM Сегодня, 21 сентября, по состоянию на 15:25 по мск доллар на Московской бирже дешевеет до 0,41%, до 60,35 рубля. Евро теряет 1,14%, отступая до 59,9 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Накануне во второй половине дня и сегодня утром рубль испытывал сильную просадку, отыгрывая политические новости о референдумах и объявлении частичной мобилизации в России.

Но в последние часы инвесторы успокоились и рубль вновь начал укрепляться. Поддержку российской валюте оказывает рост цен на нефть, продолжающиеся покупки валюты экспортерами для уплаты налогов, а также позитивные экономические прогнозы.

Минэкономразвития РФ представило новый прогноз по ВВП, пересмотренный в сторону улучшения. Также стало известно, что Минфин РФ осуществил выплату по купону выпуска еврооблигаций с погашением в 2029 году в рублях.

Но главная новость для мировых рынков ожидается вечером, будет объявлено решение ФРС США по ставке. Если она будет повышена в рамках прогноза, это не изменит ситуацию на рынке, но важны будут также комментарии о дальнейших планах», — пояснил эксперт.

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