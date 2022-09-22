Москва, 22 сентября, 2022, 08:08 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы примут дополнительные законы о гарантиях участвующим в специальной военной операции, отметил спикер палаты парламента Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

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«Правовой статус добровольцев и бойцов ЛНР и ДНР будет таким же, как у военнослужащих РФ. Также примем решения в приоритетном порядке о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий для мобилизованных граждан», — отметил Володин в телеграм-канале.

Эти вопросы на контроле, подчеркнул парламентарий.

«Никто никого не бросит», — заверил спикер Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Госдуме разрабатывают законопроект, расширяющий кредитные каникулы, а также законопроект о гарантиях сохранения трудовых мест мобилизованных.