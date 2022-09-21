Москва, 21 сентября, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Решения об изменении статуса специальной военной операции (СВО) и о введении военного положения в России не принимались. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 21 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО в Донбассе

Как сообщало ИА REGNUM, президент Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в ряды Вооружённых сил в связи с необходимостью «закреплять и контролировать» линию фронта в б. УССР. Представителя Кремля спросили, изменится ли статус СВО и будет ли объявлено в стране военное положение.

«Никаких решений на этот счет не было», — сказал Песков ТАСС.

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