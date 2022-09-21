Москва,
21 сентября 2022, 09:31 — REGNUM Страны Запада дали киевскому режиму прямое указание сорвать все договоренности с Россией, которые были достигнуты в ходе переговоров. Об этом 21 сентября заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего телеобращения по поводу референдумов на освобожденных территориях бывшей УССР.
Владимир Путин
Kremlin.ru
Уже после начала СВО (специальной военной операции — ред.), в том числе на переговорах в Стамбуле представители Киева реагировали на наши предложения весьма позитивно и эти предложения касались обеспечения безопасности России, наших интересов.
Но очевидно, что мирное решение не устраивало Запад. После достижения определенных компромиссов, Киеву фактически было дано прямое указание сорвать все договоренности. [Территорию б. УССР] стали еще больше накачивать оружием. Киевские режим пустил в ход новые банды иностранных наемников и националистов.
Владимир Путин
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что политика запугивания и террор киевского режима на территории б. УССР принимают всё более страшные и варварские формы.