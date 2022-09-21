Вильнюс, 21 сентября, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Власти Литвы в ответ на частичную мобилизацию в России повысили уровень готовности в силах быстрого реагирования, сообщил 21 сентября министр обороны республики Арвидас Анушаускас.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

«Поскольку российская военная мобилизация будет проводиться и в Калининградской области, по соседству с нами, Литва не может просто наблюдать. В наших силах быстрого реагирования повышается уровень готовности», — написал он в соцсетях.

Анушаускас также добавил, что Литве обсуждаются меры по дальнейшей военной поддержке киевского режима. Вильнюс «призывает всех союзников увеличить поток этой помощи», заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к исполнению указа, подписанного президентом России Владимиром Путиным, о проведении частичной мобилизации.

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