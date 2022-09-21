Хабаровск, 21 сентября, 2022, 13:39 — ИА Регнум. В Хабаровском крае создана призывная комиссия для частичной мобилизации. Её возглавил губернатор региона Михаил Дегтярёв. Заместителем назначен военный комиссар края Юрий Лайко.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация

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В своём телеграм-канале Дегтярёв написал, что все задачи по указу президента Владимира Путина о частичной мобилизации будут выполнены.

Он сообщил, что отпуска отменяются для руководителей в правительстве края, администрации губернатора, органах исполнительной власти и местного самоуправления.

«Уважаемые земляки! В единстве и сплоченности наша сила! Верю: победа будет за нами! С нами Бог, за нами правда», — написал Дегтярёв.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия для своей защиты будет использовать все средства, заявил 21 сентября президент РФ Владимир Путин в своем обращении к гражданам страны.