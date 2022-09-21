Москва, , 09:36 — REGNUM Россия для своей защиты будет использовать все средства, заявил 21 сентября президент РФ Владимир Путин в своем обращении к гражданам страны.

Владимир Путин Kremlin.ru

Российский лидер указал на заявления официальных представителей ряда стран Запада, которые требуют применения против России оружия массового поражения.

Путин напомнил тем, кто позволяет себе агрессивные заявления в отношении России, что страна также располагает всевозможными средствами поражения, а по отдельным компонентам — даже более современными, чем у стран Североатлантического альянса.

«И при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства… Это не блеф. Граждане России могут быть уверены: территориальная целостность нашей Родины, наша независимость и свобода будут обеспечены», — подчеркнул глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин отметил, что он будет говорить о защите суверенитета и целостности России, а также о поддержке стремления жителей нашей страны самостоятельно определять своё будущее.

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