Москва, 21 сентября, 2022, 13:24 — ИА Регнум. После двух дней скромного роста нефть подешевела по итогам торгов 20 сентября, потеряв свыше 1%, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Thomas Constant Бочки с нефтью

«При этом нефть марки Brent удержалась над уровнем $90 за баррель, а сегодня, 21 сентября, и вовсе активно дорожает, прибавляя уже более 2% и коснувшись зоны $93,50.

Скачок нефтяных цен связан с обострением на геополитическом фронте. Владимир Путин объявил частичную мобилизацию, что усилило давление на рисковые активы.

Но в случае с нефтью эскалация конфликта означает дополнительные риски для поставок, что и толкает фьючерсы вверх, несмотря на повсеместные страхи по поводу агрессивного повышения ставки Федрезерва, заседание которого завершается сегодня вечером.

Тем временем отраслевая статистика оказалась блеклой. По данным Американского института нефти, на прошлой неделе запасы сырой нефти в стране выросли на 1 млн баррелей.

Запасы бензина и дистиллятов увеличились на 3,2 млн и 1,5 млн баррелей соответственно. Позднее сегодня минэнерго представит официальный релиз, но его влияние на рынок будет опосредованным, поскольку все внимание снова направлено на события в б. УССР.

После первоначального рывка Brent слегка отступила, но скорее всего сохранит восходящий импульс в краткосрочной перспективе, если, конечно, Федрезерв не шокирует рынки повышением ставки сразу на 1%.

Поддержка в районе $90 остается в фокусе игроков несмотря на отскок цен», — считает эксперт.

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