Москва, , 08:12 — REGNUM По итогам дня 20 сентября цена на нефть марки Brent снизилась на 0,9%, до $90,89, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Добыча нефти компанией Petrobras (сс) Patrick-br

Цены на нефть ускорили падение на ожиданиях результатов заседания американской Федеральной резервной системы (ФРС).

Ужесточение денежно-кредитной политики в США и другими центральными банками оказывает негативное влияние на нефть из-за опасений замедления мирового экономического роста и падения спроса на нефть.

Сегодня, 21 сентября, на торгах в Азии нефть стоит $90,50 за баррель. Активность на рынке низкая, поскольку трейдеры ожидают решения по ставкам и выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла.

Рынок оценивает повышение ставки до 3,25% с вероятностью 82%, до 3,5% — 18%. Если Пауэлл не обвалит рынки, то по доллару может начаться коррекция. В случае коррекции цена на нефть восстановится до $93-94 за баррель.

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