Москва, 21 сентября, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Подлежащие мобилизации граждане России будут проинформированы об этом бумажной, а не электронной повесткой. Об этом 21 сентября сообщил военный комиссариат Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Минцифры РФ сообщило, что повестки гражданам, подлежащим мобилизации, не будут рассылаться через сайт Госуслуг.

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Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к исполнению указа, подписанного президентом России Владимиром Путиным, о проведении частичной мобилизации.

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