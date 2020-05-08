Москва, 21 сентября, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о поддержке депутатов и сотрудников аппарата, желающих принять участие в специальной военной операции, передает корреспондент ИА REGNUM 21 сентября.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

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«До сегодняшнего дня мы отправляли наших коллег в Министерство обороны, говорили, если вас востребуют — вы можете принимать участие в специальной военной операции. Сегодня, когда речь идет о частичной мобилизации, есть личное желание, если вы обладаете необходимыми военными навыками, знаниями — будем поддерживать такие поступки. Среди нас такие люди есть. Здесь речь идет о вкладе каждого, причем об эффективной работе и решении», — заявил Володин.

Причем принять участие в спецоперации могут и сотрудники аппарата Госдумы.

«У нас есть помощники, у нас есть большой аппарат, да, это государственные служащие, давайте соберем тех, кто имеет опыт, кто работает с нами и хотел бы принять участие, может быть, добровольцев, это только надо поддерживать. Здесь у нас с вами должна быть позиция, и мы должны ее реализовать», — отметил парламентарий.

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию для борьбы с киевским режимом. Мобилизация коснется порядка 300 тыс. человек.