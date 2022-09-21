В Госдуме объяснили, кто подлежит мобилизации
Москва, 21 сентября, 2022, 11:19 — ИА Регнум. В рамках указа президента России мобилизации будут подлежать около 300 тыс. человек, что чуть более 1% от общего состава военнообязанных, они получат все госгарантии. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 сентября, об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»).
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«Речь идёт о призыве на военную службу около 300 тыс. человек, это всего лишь более 1% от общего состава военнообязанных. В первую очередь речь идёт о призыве тех военнообязанных, которые имеют военную учётную специальность, востребованную на сегодня, тех, кто имеет боевой опыт, и тех, кто служил в Вооружённых силах. Речь не идёт о призыве военнослужащих-срочников и студентов, и многих других, кто имеет право не быть призванным по закону о мобилизации», — заявил Картаполов.
«Как сказал президент, эти люди после призыва получат все социальные гарантии, которые распространяются на военнослужащих-контрактников, то есть, по сути, они становятся такими же контрактниками», — добавил парламентарий.