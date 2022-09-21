Шойгу: в Киеве фактически сидит военное командование Запада
Москва, 21 сентября, 2022, 09:47 — ИА Регнум. На сегодняшний день в Киеве фактически сидит и руководит военными действиями ВСУ военное командование стран Запада. Об этом 21 сентября заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе своего телеобращения.
Минобороны России
Сергей Шойгу
Также глава Минобороны РФ утончил, что в это число входит порядка 150 западных военных специалистов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в настоящее время вся группировка спутников Североатлантического альянса (НАТО) работает в пользу киевского режима.