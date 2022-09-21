Москва, 21 сентября, 2022, 09:42 — ИА Регнум. В настоящее время вся группировка спутников Североатлантического альянса (НАТО) работает в пользу киевского режима. Об этом 21 сентября заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе своего телеобращения.

Kremlin.ru Сергей Шойгу

Также глава Минобороны РФ утончил, что в это число входит порядка 70 военных и свыше 200 гражданских космических аппаратов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские военные в ходже спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР потеряли 5937 человек погибшими.