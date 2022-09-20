Москва, , 22:09 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью актера и режиссера Сергея Пускепалиса.

Сергей Пускепалис

«Талантливый актер, режиссёр театра и кино Сергей Пускепалис пользовался заслуженным авторитетом у коллег и любовью зрителей. Учился в Саратове, многие годы работал в Саратовском ТЮЗе. Его отличали высокий профессионализм, порядочность и честность». — цитирует Володина пресс-служба.

Пускепалис погиб, доставляя помощь жителям Донбасса.

«Он любил Россию, делал всё для нашей страны. Уход из жизни Сергея Пускепалиса — невосполнимая потеря для всех нас. Светлая память», — сказал В Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Сергей Пускепалис погиб в ДТП, произошедшем 20 сентября в Ростовском районе Ярославской области на трассе М-8. Погиб и находившийся за рулём автомобиля сотрудник театра Александр Синицын, проработавший в театре драмы имени Ф. Волкова 20 лет.

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