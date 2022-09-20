Ярославль, , 21:44 — REGNUM Многие ярославцы идут сегодня в театр с цветами, но они не для актёров, как обычно. Они — для художественного руководителя Волковского Сергея Пускепалиса, погибшего в страшном ДТП под Ростовом.

Театр Волкова

Театр Волкова

На месте, где размещаются афиши — портрет Сергея Витауто в траурных тонах. Многие кладут цветы к нему.

Театр Волкова

Театр Волкова

Спектакль не отменён, все билеты проданы, но люди не задерживаются, как обычно, для общения на улице или в просторных холлах. Они стараются сразу пройти в зал — им словно бы неловко за то, что они пришли…

Театр Волкова

Исключение — для тумбы с букетом красных роз и портретом. Здесь люди останавливаются на несколько секунд, словно бы мысленно прощаясь с актёром и режиссёром. На лицах — растерянность и непонимание, как такое могло произойти.

Театр Волкова

В стенах театра слишком тихо — зрители быстро и молча заходят в главный зал. Внутри уже нет свободного места, люди стоят в ожидании речи руководства театра. Непривычную тишину нарушает неутихающий плачь: работники театра не в силах справится со своими эмоциями. Они подходят друг к друг, обнимаются и плачут, утыкаясь в плечо друг другу.

Читайте ранее в этом сюжете: «Великая трагедия»: директор театра им. Волкова о смерти Сергея Пускепалиса