Хельсинки, , 22:15 — REGNUM Финская электросетевая компания Fingrid в очередной раз попросила финнов подготовиться к зимним перебоям в подаче электроэнергии, поскольку импорт из Швеции может сократиться. Об этом сегодня, 20 сентября, сообщает информационное агентство Norway Today.

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По словам представителей финской компании, страна будет импортировать меньше электроэнергии из Южной Швеции в ближайшие месяцы из-за технического обслуживания ядерного реактора Ringhals 4, которое займёт больше времени, чем предполагалось ранее. Техническое обслуживание, которое должно было быть завершено к концу ноября, по прогнозам, продлится до конца января в виду нехватки запасных частей.

Кроме того, шведская сетевая компания Svenska Kraftnät также предупредила, что существует повышенный риск отключения электроэнергии в южной части Швеции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Норвегии из-за роста цен на электроэнергию муниципалитет Эйдског в Иннландете будет отключать уличное освещение на ночь, чтобы сократить потребление электроэнергии.

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