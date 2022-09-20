Сенаторы США убеждают Байдена ввести вторичные санкции против России
Вашингтон, 20 сентября, 2022, 21:18 — ИА Регнум. Сенаторы от Демократической и Республиканской партий призвали президента США Джо Байдена ввести вторичные санкции против международных банков для ограничения цен на российскую нефть, сообщает 20 сентября Reuters.
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Сенатор-демократ Крис Ван Холлен и сенатор-республиканец Пэт Туми представили законопроект о введении вторичных санкций против финансовых учреждений, которые будут продавать российскую нефть и нефтепродукты по ценам, превышающим установленный лимит.
Напомним, что администрация Байдена неохотно обсуждает вторичные санкции из-за опасений, что они могут осложнить отношения с импортерами российской нефти, такими как Китай и Индия.