Москва, , 21:29 — REGNUM Экипажи большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко» и большого десантного корабля «Александр Отраковский» из состава арктической группировки Северного флота совместно с личным составом тактической группы, дислоцированной на острове Котельный, отработали задачи учения по ведению оборонительных действий в Арктике. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Большой десантный корабль «Новочеркасск» (однотипный с «Александром Отраковским») Александр Вепрёв

Экипажами была произведена выгрузка военной техники на необорудованное морское побережье острова. Кроме того, была отработана подготовка к стрельбе по морским целям береговыми ракетными комплексами «Бастион», а также тактические действия кораблей по защите морских коммуникаций в Арктике.

Сегодня в бухте Темп возле острова Котельный в море Лаптевых, «Адмирал Левченко» и «Александр Отраковский» принимают топливо от большого морского танкера «Сергей Осипов». После того, как корабли Северного флота пополнят припасы, они продолжат действовать на трассе Северного морского пути.

«Арктический поход надводных сил Северного флота начался 10 августа с выходом из главной базы Северного флота города Североморска. Поход проходит под флагом заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева. За время арктического похода корабли и суда обеспечения Северного флота прошли уже около шести тысяч морских миль», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, корабли и суда арктической группировки Северного флота под командованием заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева провели комплексные учения по противовоздушной обороне с боевой стрельбой в Карском море вблизи трассы Северного морского пути. Учения прошли в сложных погодных условиях.

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