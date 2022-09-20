Москва, , 18:05 — REGNUM Активизация переговоров по проекту МТК «Север — Юг» объясняется возросшими рисками вокруг действующих российских торговых маршрутов. Запад пытается экономически заблокировать Россию, в ответ Россия ищет новые торговые маршруты и находит. Об этом в интервью ИА REGNUM рассказал научный сотрудник Центра постсоветских исследований Института экономики РАН Александр Караваев.

Порт Мурманск Polartrans.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Антироссийские санкции бьют бумерангом по Западу — все новости»

Эксперт отметил, что России объявлена экономическая война.

«Президент России Владимир Путин в одном из своих выступлений назвал страны Запада потенциальными противниками. Это знаковое заявление. Такого «повышения» статуса не было фактически с советских времен. Напомню, даже в контексте расширения НАТО и вопросами глобальной безопасности эти страны обозначались в качестве конкурентов или соперников. Новый статус «потенциального противника» — это новый подход к международным отношениям и международным проектам», — сказал собеседник.

Караваев подчеркнул, что «Россия обладает не таким большим количеством вариантов направлений внешней торговли. Если выводить за скобки северный широтный путь, то остается северо-западное направление — это Балтийской море — Мурманск, который, соответственно, дает выход к северным странам и всей Атлантике. А балтийское направление — это Северная Европа, которая может быть полностью заблокирована для российского судоходства».

«Далее — юг — Черное море. Направление уязвимо ввиду географической узости самих проливов и зависимостью от турецкой политики на стратегическую перспективу. То есть если нынешние отношения с турецким лидером Реджепом Эрдоганом носят стратегический характер, то чем это обернется при изменении политической ситуации, например, внутри самой Турции — сказать трудно. Получается, что в южном и юго-западном направлениях у нас точно так же, как и на северо-западном направлении — есть политико-географические риски». Александр Караваев

Эксперт акцентировал внимание на том, что «сейчас Россия столкнулась с экономической блокадой и объявленной экономической войной, в результате которой два основных направления экспорта оказываются в зоне исключительных рисков».

«При этом они являлись и на сегодняшний день являются основными с точки зрения налаженности железнодорожной и портовой инфраструктуры, их слаженности, коммуникаций и так далее. Поэтому в нынешней ситуации России необходима пробивка новых маршрутов долгосрочной торговли. У нас остается не так много зон, через которые мы можем выходить на глобальные экономические регионы и на океанскую зону», — отметил научный сотрудник Центра постсоветских исследований Института экономики РАН.

ИА REGNUM напоминает, что проект Международного транспортного коридора «Север — Юг» обсуждается более 20 лет. МТК — это многорежимная сеть морских, железнодорожных и автомобильных маршрутов, общей протяженностью около 7,2 тысячи километров. Коридор должен связать Иран, Индию, Афганистан, Азербайджан, Россию, Армению, страны Туркестана и Европу.