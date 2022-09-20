Москва, 20 сентября, 2022, 16:04 — ИА Регнум. Сегодня, 20 сентября, по состоянию на 15:40 по мск ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,29%, до $92,27 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

Kazanreporter.ru Добыча нефти

«Во второй половине дня, как и ожидалось, нефть отскочила наверх, вернувшись в зону выше $90 за баррель.

Усилия кабинета Байдена по распродаже нефти из резервов не способны всерьез надломить восходящий тренд на рынке.

Несмотря на то, что европейские газохранилища зхаполнены уже на 86%, а цена на спотовом рынке опустилась ниже $2000 за тысячу кубометров, Европа продолжает оттягивать с рынков значительные запасы СПГ.

Впереди данные по запасам в США, которые могут подстегнуть спрос», — пояснил эксперт.

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