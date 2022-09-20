Москва, , 13:20 — REGNUM После первоначальной просадки, во второй половине торгов 19 сентября нефть отыграла утренние потери и вышла в плюс, прибавив за день 0,7%, заявила корреспонденту ИА REGNUM специалист по товарно-сырьевым рынкам маркетплейса «Финмир» Валентина Милашевская.

Баррель нефти olle svensson

«Нефть марки Brent закрылась на отметке $92 за баррель, которую пытается отстоять на торгах 20 сентября, повышаясь более чем на 0,5%.

Некоторому улучшению настроя на рынке черного золота способствует охлаждение спроса на доллар, который плавно отступает от недавних вершин в преддверии заседания ФРС США.

Но если Центробанк преподнесет рынкам ястребиный сюрприз, долларовый фактор превратится в негативный для нефти, и, понимая это, трейдеры ведут себя осторожно, воздерживаясь от более активных покупок фьючерсов.

Также прекращение продаж Brent обусловлено спекуляциями на тему сильного отставания ОПЕК+ от планов в августе. За августа разрыв между установленной квотой и фактической добычей не только перевалил за 3 млн баррелей в сутки, но и превысил 3,5 млн баррелей в сутки.

На этом фоне начинают появляться разговоры о возможном дефиците мирового предложения, особенно в свете эмбарго Европы в отношении российской нефти.

Однако в ближайшее время Brent вряд ли сможет показать устойчивый рост, даже если волнения относительно поставок будут нарастать.

Поскольку сейчас все внимание игроков направлено на заседание Федрезерва, которое может преподнести неприятный сюрприз рисковым активам, включая нефть», — пояснил эксперт.

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