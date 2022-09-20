Газни, Афганистан, , 15:34 — REGNUM Местные источники в афганской провинции Газни сообщают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не разрешили женщинам-медикам участвовать в кампании по вакцинации от полиомиелита в этой провинции. Об этом пишет газета «8 Собх».

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Кампания по вакцинации против полиомиелита стартовала 19 сентября в городе Газни и уездах провинции.

При этом отмечается, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не позволили женщинам-медикам участвовать в этой трёхдневной кампании. В прошлом в бригады по вакцинации от полиомиелита входили женщины, которые вакцинировали детей на дому.

Согласно источникам, в ближайшие три дня 200 000 детей в возрасте до пяти лет получат вакцину от полиомиелита.

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Вакцинация началась на фоне того, что на днях в провинции Кунар был зарегистрирован случай заболевания полиомиелитом.

Напомним, что Афганистан и Пакистан являются единственными странами в мире, где полиомиелит не искоренён.