В афганской провинции Забуль 170 тысяч детей привьют от полиомиелита
Калат, Афганистан, 20 сентября, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Источники в органах здравоохранения афганской провинции Забуль объявили о начале кампании вакцинации от полиомиелита. Об этом сообщает газета «8 Собх».
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Дети в Афганистане
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19 сентября 350 медицинских бригад приступили к вакцинации в административном центре и уездах провинции.
В рамках кампании вакцину от полиомиелита получат 170 000 детей в возрасте до пяти лет.