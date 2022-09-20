Калат, Афганистан, 20 сентября, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Источники в органах здравоохранения афганской провинции Забуль объявили о начале кампании вакцинации от полиомиелита. Об этом сообщает газета «8 Собх».

8am.af Дети в Афганистане

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19 сентября 350 медицинских бригад приступили к вакцинации в административном центре и уездах провинции.

В рамках кампании вакцину от полиомиелита получат 170 000 детей в возрасте до пяти лет.