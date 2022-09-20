Москва, , 15:41 — REGNUM Система ООН требует серьёзного реформирования. На это указывает кризис в б. УССР, заявил премьер-министр Испании Педро Санчес в интервью изданию Politico.

Педро Санчес (сс) Ministry of the Presidency. Government of Spain

По его словам, ситуация в б. УССР служит «серьёзным доказательством того, что там нам необходима серьёзная реформа системы ООН». Страны-члены международной организации, полагает он, должны многосторонне реагировать на продовольственный кризис, но избегать дублирования программ.

Санчес добавил, что под реагированием подразумевает поддержку усилий генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша по заключению соглашений в рамках продовольственной сделки. Это снятие ограничений на экспорт российских продуктов и содействие вывозу зерна, произведённого в б. УССР.

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