Мадрид, , 07:18 — REGNUM Председатель правительства Испании Педро Санчес гарантировал, что меры, которые могут быть предложены в ближайшее время для экономии энергии, не будут «драматическими» и не приведут к снижению качества жизни граждан. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания Сената страны, пишет агентство EFE.

Педро Санчес (сс) Ministry of the Presidency. Government of Spain

По словам Санчеса, правительство изучает дополнительные меры по экономии энергии и повышению эффективности.

Он также подчеркнул, что для достижения этой цели можно внести некоторые изменения в привычный образ жизни.