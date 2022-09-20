* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 14:53 — REGNUM Рахматулла Набиль, бывший глава службы национальной безопасности Афганистана, заявил по поводу обмена Башира Нурзая на американского гражданина Марка Фририкса, что глубокая связь между лидерами «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и незаконным оборотом наркотиков неразрывна и неоспорима, и нельзя их обелять. Об этом сообщает газета «8 Собх».

В Афганистане Иван Шилов © ИА REGNUM

Набиль написал в «Твиттере»: »Некоторые люди пытаются представить Хаджи Башира только как высокопоставленного талиба (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и пытаются опровергнуть причастность лидеров «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к наркобизнесу; в то время как Хаджи Башир был арестован в Нью-Йорке в 2005 году по обвинению в торговле наркотиками».

Он добавил: »Если бы Хаджи Башир был всего лишь близким сторонником муллы Омара, то что бы он делал в Нью-Йорке? Если он был просто торговцем наркотиками, то почему талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) так усердно работали над его освобождением и так рады его возвращению?»

Башир Нурзай был освобождён 19 сентября в обмен на гражданина США Марка Фрририкса. Обмен состоялся в аэропорту Кабула. Министерство иностранных дел правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провело небольшую церемонию по поводу освобождения Нурзая.