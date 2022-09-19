Вашингтон, 19 сентября 2022, 16:27 — REGNUM «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обменял американского подрядчика Марка Фрерихса, удерживавшегося в Афганистане более двух лет, на находившегося в заключении в США члена своей организации Башира Наврузи, сообщает 19 сентября UPI.
Наврузи, последний представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), содержавшийся в американской тюрьме Гуантанамо, уже освобождён и прилетел в столицу Афганистана.
Американский подрядчик, находившийся в плену с 2020 года, также вскоре отправится домой, сообщили его родственники и представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). О Фрерихсе сообщается не много, однако известно, что он ветеран ВМС, который жил и работал в Кабуле около десяти лет.
Как сообщало ИА REGNUM, Башир Наврузи — один из приближенных муллы Мухаммада Омара, основателя движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), один из крупнейших наркоторговцев Афганистана и спонсор талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Наврузи был арестован американскими войсками в Афганистане много лет назад и заключён в тюрьму Гуантанамо.
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