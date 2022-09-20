Луганск, 20 сентября, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал закон «О референдуме Луганской Народной Республики по вопросу о вхождении в состав Российской Федерации». Текст закона выложен 20 сентября на официальном сайте главы республики.

Glava-lnr.info Глава ЛНР Леонид Пасечник

Отмечается, что «настоящий закон вступает в силу со дня его официального опубликования на официальном сайте Народного совета Луганской Народной Республики и/или главы Луганской Народной Республики».

Как сообщало ИА REGNUM, республики Донбасса и Херсонская область могут незамедлительно провести референдум о воссоединении с Россией. Данный вопрос также обсуждается в Запорожской области.

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