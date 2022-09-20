Москва, , 13:59 — REGNUM Большая часть жителей республик Донбасса и освобождённых от киевских боевиков территорий бывш. УССР во время референдума намерены отдать свои голоса за воссоединение их регионов с Россией. Это 20 сентября следует из данных опроса общественного мнения, который провела среди жителей этих регионов российская исследовательская компания «ИНСОМАР».

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что исследование было проведено 19 сентября 2022 года путём телефонного интервью среди жителей Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской Народных Республик. В ходе него было опрошено по 1000 совершеннолетних жителей названных регионов, предельная погрешность выборки составляет 3,1%.

Согласно полученным результатам, большая часть жителей данных регионов положительно ответила на вопрос о своём участии в референдуме о воссоединении с Россией. Так, в ДНР 80% готовы принять участие в референдуме, 6% — не готовы и ещё 14% не смогли ответить на этот вопрос. В ЛНР 83% готовы участвовать в референдуме и 5% — не готовы, в Запорожской области — 72% готовы принять участие и 12% — не готовы, и в Херсонской области — 65% готовы в нём участвовать и 11% — не готовы.

При этом большинство респондентов высказалось в пользу воссоединения их регионов с Россией: по 80% в Запорожской и Херсонской областях, 90% — в ЛНР и 91% — в ДНР. В то же время, за нахождение своего региона под контролем киевского режима в республиках Донбасса не высказался никто, а в Херсонской и Запорожскойобластях по 2 и 4% участников опроса соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что жители Херсонской области, чьё жильё находится в зоне боевых действий всё равно смогут проголосовать на референдуме о вхождении в состав России.