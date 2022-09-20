Москва, 20 сентября, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, согласно которому периоды мобилизации, военного положения и военного времени считаются отягчающими обстоятельствами при наказании за совершенные преступления, передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

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Прежде всего, в Уголовный кодекс России (УК) вводятся понятия «мобилизация», «военное положение», «военное время», «вооруженный конфликт».

Вводятся изменения в УК, согласно которым за мародерство будет грозить лишение свободы на срок до 15 лет. За дезертирство — лишение свободы до 7 лет. За отказ выполнять приказ будет грозить до 10 лет лишения свободы.

Возрастают меры ответственности за отказ от ведения боевых действий или военных действий, за самовольное оставление части, за порчу или поломку вооружения, военной техники и боеприпасов. Максимальное наказание составит лишение свободы на срок до пяти лет.

Совфед обсудит закон на заседании 21 сентября. При этом принятие закона не будет считаться мобилизацией, заверили в верхней палате парламента.