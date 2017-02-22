Киевские каратели обстреляли Стаханов в ЛНР из РСЗО HIMARS
Киевские каратели обстреляли населенный пункт Стаханов в Луганской Народной Республики из РСЗО HIMARS, сообщает 15 сентября представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Киевские войска обстреляли Донецк и Горловку
ВСУ открыли огонь по Донецку и Горловке. Об этом 15 сентября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В Запорожской области сорваны попытки ВСУ «проверить оборону»
Киевские силы несколько раз пытались провести «разведку боем» на линии боевого соприкосновения в Запорожской области. Об этом председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил в эфире телеканала «Россия 1».
«Несколько раз были попытки разведки боем, чтобы проверить, насколько выстроена наша оборона, насколько она качественно может выдерживать те или другие удары», — сказал Рогов.
ВСУ выпустили из РСЗО HIMARS четыре ракеты по Лисичанску
Киевские войска обстреляли город Лисичанск Луганской Народной Республики. Об этом 15 сентября сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
ВСУ дважды обстреляли Киевский район Донецка
Боевики ВСУ дважды обстреляли Киевскиq район Донецка, сообщили 15 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Боевики ВСУ обстреляли Макеевку
Киевские боевики обстреляли населенный пункт Макеевка в Донецкой Народной Республике, сообщили 15 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
При обстрелах ВСУ в ДНР за сутки ранены девять мирных жителей
За последние 24 часа в результате обстрелов киевских нацистов на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) были ранены девять мирных жителей. Об этом 15 сентября сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своём телеграм-канале.
В интернете появилось видео с места ДТП с кортежем Зеленского в Киеве
Видеозапись с места ДТП, в которое попал в Киеве кортеж Владимира Зеленского, появилась 15 сентября в ряде СМИ на территории б. УССР.
Приграничные школы Белгородской области переведут на дистант
Власти Белгородской области приняли решение перевести школы, находящиеся недалеко от границы с территорией б. УССР, на дистанционное обучение. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Бойцы «Вагнера» уничтожили киевских диверсантов в районе Бахмута
Бойцы ЧВК «Вагнер» уничтожили около десяти киевских диверсантов между населёнными пунктами Покровское и Клиновое.
Заявление главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о том, что если бы у него была такая возможность, он бы объявил в Российской Федерации военное положение и начал бы применять на территории бывшей УССР «любое вооружение», поскольку там, по его оценке, приходится воевать с целым блоком НАТО, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 15 сентября в социальной сети «ВКонтакте».
Сеть: «СВО идёт по плану?» — Кадыров выступил за военное положение в России
Спецоперация России началась своевременно. Такое мнение высказал ветеран пограничных войск из Кузбасса Геннадий Четошников.
«Самое главное — нам сейчас нужно поддержать наших военных, чтобы им легче было проводить спецоперацию, достойно выполнять свой воинский долг», — подчеркнул он.
Подробности в материале: В Кузбассе заявили о своевременности проведения спецоперации
Киевские боевики ночью два раза обстреляли Новую Каховку
В ночь на 15 сентября вооружённые бандеровские формирования дважды обстреляли город Новая Каховка в Херсонской области. Об этом 15 сентября сообщает городская администрация в своём телеграм-канале.
В Республике Алтай 14 сентября открыли мемориальную доску младшему сержанту Ивану Бучневу, погибшему в ходе специальной операции по денацификации б. УССР.
Об этом: На Алтае открыли мемориальную доску погибшему в ходе СВО военнослужащему
Президент РФ Владимир Путин присвоил уроженцу Хакасии военнослужащему Аймиру Миягашеву звание Героя России посмертно. Как сообщили в правительстве Хакасии, в регионе в честь героя спецоперации установят бронзовый бюст.
Читайте также: В Хакасии увековечат память о Герое России, погибшем в ходе спецоперации
Заявление председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова о том, что в Энергодаре задержан корректировщик киевских боевиков из числа сотрудников Запорожской атомной электростанции, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 15 сентября в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте подробнее: «Нужны военно-полевые суды» — сети о поимке корректировщика ударов по ЗАЭС