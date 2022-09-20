Москва, , 14:13 — REGNUM Российские войска уничтожили более 70 националистов в Николаевской области и до 100 военнослужащих ВСУ в Херсонской области. Об этом сообщает 20 сентября Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации в б. УССР.

Бомбардировщик Су-34 ВКС России Минобороны России

В ведомстве уточнили, что ВКС нанесли высокоточные удары по пунктам временной дислокации 35-й бригады морской пехоты ВСУ и 114-й бригады территориальной обороны у населённых пунктов Новогригоровка и Новая Одесса в Николаевской области. В результате уничтожено свыше 70 националистов, более 15 единиц специальной военной техники и автомобилей.

Кроме того, сосредоточенные огневые удары нанесены по боевым позициям 59-й мотопехотной бригады ВСУ под Терновкой и Андреевкой в Херсонской области. В результате ликвидировано до 100 военнослужащих и семь боевых бронированных машин.

«Кроме того, в городе Николаев уничтожен цеха бронетанкового завода, в которых осуществлялся ремонт военной техники данного соединения», — указано в сообщении.

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