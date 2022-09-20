Москва, , 13:31 — REGNUM Видеозапись боевых пусков российских зенитно-ракетных комплексов «Бук-М1» и «Оса» в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР обнародовало 20 сентября Минобороны России.

Зенитно-ракетный комплекс «Бук» Иван Шилов © ИА REGNUM

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как указанные российские ЗРК производят ракетные пуски со своих замаскированных позиций.

При этом отмечается, что за время спецоперации одна из российских батарей противовоздушной обороны уничтожила более 100 вражеских целей, большая часть из которых — беспилотники турецкого производства Bayraktar.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что после проведения референдума в Херсонской области глава региона Владимир Сальдо намерен обратиться к президенту России Владимиру Путину.