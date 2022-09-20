Москва, 20 сентября, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Отношения двух стран — России и Новой Зеландии — нельзя считать удовлетворительными. Об этом сегодня, 20 сентября заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения иностранными послами верительных грамот в Кремле.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Новая Зеландия

Президент напомнил, что в годы Второй мировой войны Новая Зеландия в составе коалиции союзников сражалась вместе с Советским союзом против нацизма.

«Новая Зеландия сражалась против этой человеконенавистнической идеологии. Нынешнее положение дел в отношениях двух стран нельзя считать удовлетворительным», — подчеркнул Путин.

ИА REGNUM ранее сообщало, в марте 2022 года власти Новой Зеландии ввели запрет на въезд на территорию этой страны в отношении 100 граждан РФ, включая президента России Владимира Путина.

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