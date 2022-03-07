Веллингтон, , 10:50 — REGNUM Власти Новой Зеландии ввели запрет на въезд на территорию этой страны в отношении 100 граждан РФ, включая президента России Владимира Путина. Об этом 7 марта сообщает пресс-служба новозеландского министерства иностранных дел и торговли.

Новая Зеландия Bernard Spragg. NZ

Также в этот список попали министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, председатель российского правительства Михаил Мишустин и министр обороны России Сергей Шойгу.

Кроме того, уточняется, что такое решение было принято Новой Зеландией на фоне специальной военной операции Вооруженных сил России по защите Донбасса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее цена на газ в Европе обновила исторический максимум, превысив отметку $2600 за тысячу кубометров.