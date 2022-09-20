Пхеньян, 20 сентября, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Глава КНДР Ким Чен Ын направил 20 сентября поздравительную телеграмму президенту Непала Бидхья Деви Бхандари. Соответсвующая информация была опубликована на сайте северокорейского вненеполитического ведомства.

U.S. Department of State Ким Чен Ын

Согласно опубликованным данным, Ким Чен Ын поздравил главу и народ страны с Днем образования Непала.

«Пользуясь случаем, желаю Вам и непальскому народу успехов в деле за самостоятельное развитие и процветание страны», — написал северокорейский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября Ким Чен Ын поздравил президента и народ Таджикистана с Днем независимости республики.

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