Пхеньян, 9 сентября 2022, 12:18 — REGNUM Глава КНДР Ким Чен Ын направил 9 сентября поздравительную телеграмму президенту Таджикистана Эмомали Рахмону. Соответсвующая информация была опубликована на сайте северокорейского вненеполитического ведомства.
Согласно опубликованным данным, Ким Чен Ын поздравил главу и народ страны с Днем независимости Республики Таджикистан.
В письме северокорейский лидер выразил уверенность в укреплении и развитии двусторонних отношений.
Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин поздравил Ким Чен Ына с 74-летней годовщиной основания КНДР.
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