Чебоксары, 20 сентября, 2022, 10:06 — ИА Регнум. В Чувашии возбуждено уголовное дело по факту хранения немаркированной табачной продукции. Силовики изъяли более 100 тыс. пачек сигарет на 10 млн рублей и устанавливают всех подозреваемых по организации незаконного бизнеса. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовный кодекс Российской Федерации

Супружеская пара из Чебоксарского района попала в поле зрения УФСБ по Чувашии в связи с продажей немаркированной табачной продукции. По версии следствия, в Чебоксарах, Новочебоксарске и других городах Чувашии в упаковках из-под электронных сигарет, не требующих обязательной маркировки, в нарушение законодательства шла продажа обычных сигарет.

В МВД по Чувашии отмечают, что в ходе обысков на складе в Чебоксарском районе и торговых центрах изъято свыше 100 тыс. пачек сигарет на общую сумму почти 10 млн рублей.

В отношении супругов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки»).

В настоящее время полицейские выясняют каналы поставки немаркированных табачных изделий и устанавливают других участников, причастных к незаконному бизнесу.

Напомним, что в ноябре 2020 года в Чувашии завершено следствие по уголовному делу о сбыте немаркированных табачных изделий. В ходе следствия была изъята продукция на 13 млн рублей,

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Как сообщало ИА REGNUM , ранее в Чувашии вступил в законную силу приговор в отношении восьми членов преступной группы, которые занимались производством контрафактной алкогольной продукции.

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