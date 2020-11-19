Чебоксары, , 14:19 — REGNUM В Чувашии завершено следствие по уголовному делу о сбыте немаркированных табачных изделий. В ходе следствия была изъята продукция на 13 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике.

Фигурантами уголовного дела стали три человека. По данным полиции, злоумышленники приобретали через интернет контрафактную продукцию, которую потом сбывали в магазинах пяти муниципальных образований — в Чебоксарах, Новочебоксарске, Марпосадском, Аликовском и Чебоксарском районах.

Деятельность преступной группы была пресечена летом 2019 года в ходе совместных мероприятий с УФСБ по Чувашии. В министерстве отмечают, что при осмотре транспортных средств и гаражей, которые принадлежали фигурантам, изъято более 200 коробок контрафакта на 13 млн рублей.

Обвинение предъявлено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки»), ч. 4 ст. 180 УК РФ («Незаконное использование средств индивидуализации товаров»), ч. 5 ст. 327.1 УК РФ («Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок»). Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года в Чувашии завершено расследование в отношении преступной группы из 16 человек, членов которой обвинили в сбыте наркотиков на территории двух республик — Марий Эл и Чувашии. Всего задокументировано 144 эпизода преступной деятельности.

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