Чебоксары, , 13:13 — REGNUM В Чувашии вступил в законную силу приговор в отношении членов преступной группы, которые занимались производством контрафактной алкогольной продукции. Перед судом предстали восемь человек, все они получили условные сроки, сообщает «МВД медиа».

В поле зрения оперативников злоумышленники попали в апреле 2018 года, когда на одном из складов было обнаружено свыше 5 тонн фальсифицированной алкогольной и спиртосодержащей продукции. По данным правоохранителей, здесь же хранилось оборудование для розлива и бутылки с поддельными федеральными и акцизными марками.

В ходе расследования установлено, что организатором является 47-летний житель Чувашии, который в 2017 году организовал подпольный цех по производству алкогольного контрафакта. По данным полиции, к незаконному бизнесу присоединились его родственники и знакомые — всего семь человек.

Правоохранители отмечают, что фигуранты уголовного дела производили суррогатный алкоголь, смешивая спирт с водой, красителями и вкусовыми добавками, наклеивая на бутылки этикетки различных брендов. Под видом водки, коньяка и виски контрафакт сбывался в Чувашии и Марий Эл.

Обвинение было предъявлено по нескольким статьям — в частности, по факту производства продукции без маркировки (ч. 6 ст. 171.1 УК РФ), незаконного производства алкогольной продукции и использования средств индивидуализации товаров (ч. 2 ст. 171.3 УК РФ, ч. 4 ст. 180 УК РФ), покушения на сбыт поддельных акцизных марок (ч. 1 ст. 30 и ч. 5 ст. 327.1 УК РФ).

Ленинский районный суд города Чебоксары признал фигурантов виновными в указанных инкриминируемых преступлениях, назначив условные сроки от трёх до четырёх лет. Приговор суда вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году жителя Чувашии осудили условно за торговлю контрафактным алкоголем. Следствием было установлено, что он четыре продавал поддельную алкогольную продукцию под видом известных марок. В ходе обыска изъято свыше 4,4 тыс. бутылок контрафактного алкоголя, 73 пятилитровые канистры с немаркированной спиртосодержащей жидкостью. Ущерб правообладателям товарных знаков оценивался в 2,7 млн рублей.

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