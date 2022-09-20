Москва, 20 сентября, 2022, 08:20 — ИА Регнум. По итогам дня 19 сентября нефть марки Brent подорожала на 0,28%, до $91,72. На европейской сессии цена падала до $88,47, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

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Инвесторы по-прежнему опасаются снижения спроса на нефть из-за замедления мировой экономики. Также давление на нефтяной рынок оказал рост индекса доллара перед заседанием ФРС США.

К закрытию покупатели смогли полностью отыграть потери и выйти в плюс. Поддержку нефтяному рынку оказала новость о снятии карантинных ограничений в китайском городе Чэнду.

В этом городе ранее был введён жёсткий локдаун для сдерживания распространения COVID-19. Также отскок усилился на фоне коррекции по доллару.

Сегодня, 20 сентября, баррель нефти марки Brent торгуется на уровне $92,13. Есть мнение, что цена останется в ценовом диапазоне $88 — $93,50 до пресс-конференции главы ФРС США Джерома Пауэлла 21 сентября.

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