Москва, 19 сентября, 2022, 16:23 — ИА Регнум. Сегодня, 19 сентября, по состоянию на 15:35 по мск ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 2,99%, отступая до $88,68 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс».Артём Шахурин

Quartl Транспортировка нефти

«Активный выброс США на рынок нефти из стратегических запасов и ужесточение политики ведущих центробанков продолжают оказывать давление на котировки «черного золота».

Краткосрочно эти факторы будут преобладать, если только не появится новых рисков для поставок. В частности, сезон ураганов уже начался, и тайфун подошел к Пуэрто-Рико, а оттуда и до Мексиканского залива с его буровыми относительно недалеко.

Сила доллара также является относительной — давно не поднимался вопрос о потолке заимствований. Так что у нефти ещё есть шанс зацепиться за поддержку уровня $90 долларов», — пояснил эксперт.

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