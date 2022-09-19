Нью-Йорк, США, , 23:45 — REGNUM Встреча, посвящённая урегулированию конфликта Еревана и Баку, началась между американским госсекретарём Энтони Блинкеном и министрами иностранных дел Армении и Азербайджана Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым, сообщили 19 сентября в пресс-службе МИД Армении.

Энтони Блинкен Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Встреча проходит в Нью-Йорке.

Напомним, Ереван из-за обострения ситуации на границе с Азербайджаном обратился в ОДКБ за военной и политической помощью. Эксперты, побывав на границе, сделали свои выводы и внесли предложения по урегулированию.

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